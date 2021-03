Mulattieri ed Emmers protagonisti in Olanda: i prestiti Inter entrambi in gol

Condividi questo articolo

Samuele Mulattieri Inter-Frosinone

Emmers e Mulattieri sono in prestito dall’Inter nella seconda serie olandese, rispettivamente ad Almere City e Volendam. Oggi, nella ventottesima giornata dell’Eerste Divisie, hanno trovato entrambi la via del gol.

DOPPIO CENTRO – Venerdì positivo per Xian Emmers e Samuele Mulattieri. I due giocatori di proprietà dell’Inter, in prestito nella Eerste Divisie (la seconda serie del calcio olandese), sono entrambi andati in gol quest’oggi. Ad aprire le marcature, in ordine cronologico, ci ha pensato Emmers: il centrocampista belga, figlio d’arte, ha segnato la seconda delle tre reti con cui l’Almere City ha vinto 1-3 sul campo del FC Eindhoven. Per lui si tratta del sesto gol in campionato, su sedici presenze, il secondo consecutivo. Poi è toccato a Mulattieri andare a bersaglio, anche lui col momentaneo 0-2 in una vittoria esterna. Il suo Volendam ha trovato 1-5 in casa del Den Bosch ultimo in classifica. Ben tredici le marcature di Mulattieri in ventuno presenze, quattro nelle ultime tre.