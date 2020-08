Emmers: “Voglio dimostrare quanto valgo all’Almere City! Obiettivo…”

Passato ufficialmente in prestito dall’Inter all’Almere City (vedi articolo), Xian Emmers ha pronunciato le sue prime parole per i suoi nuovi tifosi. Di seguito quanto detto dal centrocampista 21enne, come riportato dal sito ufficiale del club olandese.

OBIETTIVO PROMOZIONE – Xian Emmers ha ben chiari i suoi obiettivi personali e di squadra, dopo il passaggio in prestito dall’Inter all’Almere City. Il centrocampista belga – nato a Lugano, in Svizzera – ha infatti parlato in questo modo ai canali ufficiali del suo nuovo club: «Non vedo l’ora di iniziare qui all’Almere City. Mi hanno presentato un progetto chiaro e questo ha fatto subito la differenza per la mia scelta. Avevo diverse opzioni sul tavolo, ma non avevo la stessa sensazione che mi ha trasmesso questo club. I valori fondamentali di questo club sono gli stessi che si adattano anche a me come persona: giovane, ambizioso e testardo. Il mio ruolo preferito è quello del centrocampista offensivo, con caratteristiche di corsa e profondità. Voglio mettermi in mostra qui e contribuire al nostro obiettivo principale, ovvero la promozione in Eredivisie».