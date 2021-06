Emerson Royal, esterno sinistro brasiliano, è uno dei primi indiziati per sostituire Achraf Hakimi in caso di partenza. Il calciatore in un’intervista rilasciata sul quotidiano spagnolo Sport, ha detto la sua in merito alla decisione di salutare il Betis.

MOMENTO DURO – Emerson Royal saluta il Betis e spiega la decisione non facile: «Sono stato molto felice al Betis. Sono passati due anni e mezzo e sono migliorato molto come calciatore e come persona. Non è stata una decisione facile perché abbiamo parlato del Barcellona. Ho un grande affetto per i tifosi, mi emoziono persino quando parlo del Betis perché mi hanno accettato per come ero prima. Devo tutto quello che sono oggi al Betis. È stato un momento molto duro per me partire oggi ma loro resteranno sempre nel mio cuore».

Fonte: Sport.es