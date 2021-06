Emerson Palmieri torna in Italia grazie all’Inter? Il club nerazzurro lo segue ma prima dovrà sistemare i conti, e inoltre c’è da considerare anche l’abbondanza per quanto riguarda la fascia sinistra.

FASCIA SINISTRA – Emerson Palmieri vuole tornare in Italia, l’Inter lo segue, ma prima dovrà sistemare i conti. E come se non bastasse per quanto riguarda la fascia sinistra ad oggi c’è abbondanza. Come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Adriano Ancona, Simone Inzaghi avrebbe ribadito la volontà di tenere Ashley Young. Il suo agente ieri ha incontrato la dirigenza nerazzurra in Viale della Liberazione: il club offre 2 milioni a stagione rispetto i 3,2 attuali. Inoltre, c’è da considerare anche la presenza di Ivan Perisic, e il ritorno di Federico Dimarco dal Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona