Emerson: “Italia, altro livello mentale! Al Chelsea non sta andando bene”

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri, esterno di proprietà del Chelsea nel corso dei mesi accostato all’Inter, al termine di Polonia-Italia terminata sul punteggio di 0-0 ai microfoni di “Rai Sport” ha parlato del suo periodo in Inghilterra e non solo.

TRA ALTI E BASSI – Emerson dice la sua riguardo il suo impiego in Nazionale con la maglia dell’Italia e del suo periodo al Chelsea: «Non sono sorpreso, quando vieni in nazionale devi sempre essere pronto. Quando ho saputo che avrei giocato ero felice, quando indosso questa maglia devo fare sempre del mio meglio. Quando arrivo qui cambio a livello mentale, mi sento un giocatore importante e parte del gruppo qui. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio. Il gol sbagliato? Ci penserò molto, questa sera sarà lunga… purtroppo non sono riuscito a segnare però fa parte del gioco».