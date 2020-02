Emergenza Coronavirus, gare a porte chiuse? Il Cagliari resta a Verona

Cresce l’ansia e l’emergenza per il coronavirus, rinviate ben quattro partite (su dieci) in Serie A, tra queste anche Inter-Sampdoria. In queste ore il Governo, in accordo con il Ministero dello Sport, Lega Serie A e Figc, valuta la possibilità di giocare alcune partite a porte chiuse nei prossimi giorni, partendo proprio da Inter-Ludogorets in programma giovedì sera e valida per i sedicesimi di Europa League. Il Cagliari intanto si allena a Verona.

A PORTE CHIUSE – La Serie A a porte chiuse resta una possibilità sempre più concreta, anche perché trovare date utili per il recupero delle partite (questa giornata già quattro) potrebbe cominciare a diventare complicato. Si attendono novità dalle autorità vigilante, in primis il Governo. Si valuta dunque l’opzione gara a porte chiuse, già dalla partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Inter e Ludogorets. È l’unica via per garantire la regolarità della stagione. Attenzione però anche a Verona-Cagliari, la squadra allenata da Rolando Maran oggi si è allenata a Veronello e c’è la seria possibilità che la partita venga recuperata domani alle 15:00.