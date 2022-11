Elmas: «Scudetto? È lunga. Dopo sosta avversarie dure, Inter e Juventus»

Elif Elmas, al termine di Napoli-Udinese, ha risposto alla domanda sullo Scudetto. Il centrocampista chiama i suoi alla concentrazione, Inter e Juventus subito dopo la pausa

ANCORA LUNGA − Elmas, raggiunto dai microfoni di Rai Sport, non vuole esaltarsi e chiama alla squadra alla massima concentrazione: «È lunga per lo Scudetto perché ci vuole ancora parecchio da qui alla fine del campionato. Inoltre dopo la sosta avremo subito delle avversarie dure come Inter e Juventus. Quindi bisogna lavorare bene durante questa sosta e ritornare al meglio, con energia e forza».