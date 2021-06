Elkjaer, ex attaccante dell’Hellas Verona, è stato intervistato dal quotidiano danese BT discutendo tra l’altro della scelta di Conte di lasciare l’Inter. Qualche battuta anche su Inzaghi e su come il nuovo allenatore si adatterà con il connazionale Eriksen

STESSA STORIA − Preben Elkjaer si è scagliato contro Antonio Conte, affermando di come sia un allenatore molto lamentoso e di come ha voluto lasciare l’Inter. Le sue parole: «È assolutamente sorprendente che sia andato via. Stava lavorando a un grande progetto, che sembrava avere successo. Ma se hai seguito Conte negli ultimi anni, sai anche che ogni stagione ci sono problemi con lui e con la dirigenza. È noto per lamentarsi se non ottiene ciò che vuole. E la crisi ha costretto un club come l’Inter a ridurre gli investimenti. E non funziona, perché sa che deve vincere ogni anno. E quando ha capito che era diventato molto difficile, ha scelto di andare».

INZAGHI BRAVO − Elkjaer ha anche parlato del nuovo tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi è un tipo completamente diverso e più calmo rispetto a Conte. E penso che si adatti molto bene a Christian Eriksen. Normalmente Eriksen deve giocare sempre. E penso che anche il nuovo allenatore la vedrà allo stesso modo. In passato si era detto che Eriksen doveva essere in grado di fare meglio. Gli ci è voluto un po’ per conoscere la mentalità e la cultura, ma ora l’ha imparato».

Fonte: BT − Jakob Klocker