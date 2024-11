Elezioni Lega Serie A, idea ‘primarie’ per selezionare l’anti-Casini – TS

Le prossime elezioni volte a scegliere il nuovo Presidente della Lega Serie A sono costellate da un alone di incertezza, stante la presenza significativa di voci contrarie all’attuale numero uno Lorenzo Casini.

LA SITUAZIONE – Oltre alle elezioni per la scelta del prossimo Presidente della FIGC, per le quali Gabriele Gravina resta il “grande favorito”, sono prossimamente previste anche quelle per la Lega di Serie A, con Lorenzo Casini già sicuro della ricandidatura. La realtà che si sta materializzando è quella della predisposizione di un percorso finalizzato allo svolgimento di primarie volte alla scelta del candidato che dovrà sfidare Casini. L’attuale Presidente di Lega, che si ricandiderà alle elezioni di dicembre, potrebbe sfidare uno dei tre uomini tra i quali si stanno profilando tali primarie.

Casini e il potenziale sfidante: il futuro della Lega di A si decide ora!

LO SCENARIO – I nomi sui quali si sta ragionando per il futuro sono i seguenti: Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket; Ezio Maria Simonelli, commercialista di Silvio Berlusconi e uomo vicino ad Adriano Galliani; Carlo Bonomi, ex Presidente di Confindustria e già candidato alle elezioni del 2022, poi perse contro Casini. Qualora l’attuale numero uno della Lega non dovesse ottenere i voti necessari, pari a 14, al primo turno previsto il 16 dicembre, allora la maggioranza potrebbe confluire su uno dei tre nomi ora considerati. Al secondo turno ne saranno sempre necessari 14, mentre al terzo ne basterebbero 11. Una situazione in divenire, nella quale è bene evitare di escludere anche “soluzioni terze”.

ULTERIORE SUGGESTIONE – Rispetto ai quattro profili finora emersi, è tutt’ora possibile che se ne aggiungano di nuovi, magari in un momento antecedente alla seconda votazione di gennaio. La sensazione è che manchi un orizzonte chiaro, a differenza di quanto avviene nel caso delle elezioni della FIGC. Contesto, quest’ultimo, nel quale Gravina sembra un vincitore “già annunciato“.

Fonte: Guido Vaciago – TuttoSport