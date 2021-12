El Shaarawy alle prese con un fastidio muscolare. In forte dubbio per l’Inter

INCEROTTATA – La Roma perde i pezzi. Oltre alla sconfitta sul campo del Bologna (vedi articolo), José Mourinho deve fare i conti con le squalifiche di Tammy Abraham e Rick Karsdorp e il nuovo infortunio occorso a Stephan El Shaarawy. Al 52′ l’attaccante è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio muscolare al polpaccio, al suo posto è entrato Eldor Shomurodov. Per il Faraone appare quindi molto difficile il recupero in vista del match contro l’Inter in programma sabato allo Stadio Olimpico. Le sue condizioni verranno valutate in modo più approfondito nelle prossime ore dallo staff giallorosso.