Effenberg: “Alaba? PuÃ² restare per la storia, ma io cercherei nuove sfide”

Effenberg: “Alaba? Può restare per la storia, ma io cercherei nuove sfide”

Stefan Effenberg, ex calciatore tedesco, ha parlato ai microfoni di “Sport1” di Alaba, giocatore del Bayern Monaco apparentemente nel mirino dell’Inter

ACCETTARE UNA NUOVA SFIDA – Effenberg sostiene che Alaba, avendo l’occasione di farlo, dovrebbe accettare una nuova sfida: «Alaba ha la possibilità di andare in un altro grande club. Può accettare una nuova sfida o restare al Bayern Monaco per scrivere la storia come ha fatto per esempio Philipp Lahm. Deve farsi questa domanda. Io personalmente accetterei una nuova sfida, per cercare altri stimoli e per scrivere un’altra storia. Deve essere consapevole che se o se ne va ora o non se ne va più, perché tra 3 o 4 anni non potrà più fare questo passo».

fonte: sport1.de