Ederson, l’Atalanta spara alto! Per l’Inter è necessario un passaggio – CdS

Ederson è uno dei centrocampisti maggiormente apprezzati dalla dirigenza e dallo staff tecnico dell’Inter. Per il suo approdo in nerazzurro, però, è necessario un sacrificio economico rilevante.

L’OBIETTIVO – Ederson è un giocatore che piace all’Inter da svariate stagioni. Già quando il brasiliano indossava la maglia della Salernitana, infatti, i nerazzurri vedevano in lui un calciatore di prospettiva che avrebbe potuto affermarsi con indosso la maglia di una big del calcio italiano. Ciò è effettivamente avvenuto, con l’Atalanta che è riuscita a ingaggiarlo e a plasmarlo grazie al lavoro certosino dell’architetto dei successi bergamaschi Gian Piero Gasperini. Ora, dopo tre stagioni di alto livello, il brasiliano viene valutato intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ostacolo di difficile superamento da parte dell’Inter.

Ederson, l’Inter sa cosa serve per arrivarci! La difficoltà è nel ‘come’

IL SACRIFICIO – L’intensificarsi dell’interessamento dell’Inter per Ederson risponde, evidentemente, all’evoluzione della situazione di mercato di Hakan Calhanoglu. Con l’agente del turco che spinge per la cessione al Galatasaray – e la disponibilità dei nerazzurri a una cessione remunerativa – la preparazione del cammino per l’ingaggio di un sostituto è nell’ordine delle cose. Tra i papabili sostituti, gli occhi della dirigenza si sono (nuovamente) posati su Ederson perché l’intero mondo Inter è convinto che si tratti di un profilo idoneo a sostituire degnamente un top come Calhanoglu.

LA CERTEZZA – Fare come il turco, in termini di produzione offensiva e contributo in zona gol, è impensabile per qualsiasi “regista” propriamente detto. Ma incidere con efficacia e personalità come il numero 20 nerazzurro è sicuramente nelle corde di Ederson. L’Inter lo sa e sta ragionando in continuità con questa convinzione.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport