Eder: «Steven e il padre vogliono intascarsi 100 milioni. Se ne fregano»

Eder, ex giocatore di Inter e Jiangsu Suning ora al San Paolo, torna all’attacco contro Suning. Il motivo? L’ormai sempre più probabile addio di Antonio Conte dalla panchina nerazzurra

RISENTIMENTO – Eder, dopo le parole dei giorni scorsi (leggi le sue dichiarazioni) torna all’attacco contro Suning attraverso il proprio account Twitter: «Quando dicevo, spero che non succeda anche all’Inter. É perche da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, loro i cinesi (Steven e il suo Papà) buttano all’aria un grande lavoro fatto dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano. Pensate che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese».