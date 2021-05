Eder sbrocca contro Suning: «Spero l’Inter non faccia la fine del Jiangsu!»

Eder – ex attaccante dell’Inter, oggi in forza al San Paolo – torna ad attaccare pubblicamente la proprietà Suning, rea di aver fatto fallire il Jiangsu senza provvedere al pagamento degli stipendi nell’ultima stagione. L’italo-brasiliano si sfoga attraverso il suo profilo ufficiale Twitter

ATTACCO DIRETTO – Non è la prima volta che Eder prende la palla al balzo per attaccare la proprietà Suning, anzi. L’ultima volta, infatti, risale a circa un mese fa (vedi articolo). L’attaccante italo-brasiliano del San Paolo commenta la notizia di Oaktree Capital come nuovo partner finanziario di Suning a tinte nerazzurre: “Spero che i soldi arrivino anche per noi del Jiangsu (ex Jiangsu Suning, ndr). E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei club è la stessa) che, dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (otto mensilità intere e le tasse su quelle precedenti). Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove, facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa più di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni. In Europa è più facile volere fare bella figura”. Queste le dure parole di Eder, che già in passato ha ritrattato certi attacchi pubblici. Chissà questa volta come finirà…