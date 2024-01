Eder: «Inter favorita in campionato. Zhang? Nessun rancore»

L’ex attaccante dell’Inter Eder Citadin, attualmente giocatore in Brasile, ha parlato del club nerazzurro e dei meriti di Simone Inzaghi su Radio Sportiva.

PASSATO – Eder ha parlato dell’attuale squadra nerazzurra: «Io vedo l’Inter con molto affetto, sono stato lì per tre anni e faccio il tifo dal Brasile. La squadra è tosta, ha un’identità forte da Conte e l’ha mantenuta con Inzaghi. Ha fatto un lavoro incredibile portando l’Inter in finale di Champions League. Sarà dura per la Juventus, che riesce a vincere le partite non giocando partite bellissime. Credo che l’Inter vincerà il campionato ed è favorita contro la Lazio in Supercoppa. Lautaro Martinez? Lo avevo visto in preparazione, è un sudamericano e si vede. Lottava su ogni pallone. Thuram? Forte, veloce, attacca bene gli spazi e sono contento che stanno facendo bene. Suning? Sono stato duro per come si sono comportati con noi. Tutto il mondo viveva un mondo difficile, abbiamo vinto un campionato storico e quando hanno chiuso le porte non ci hanno dato i soldi. Parlavo con il padre della famiglia Zhang, andavo a cena da lui, ma mi ha lasciato triste il comportamento. Non ho comunque nessun rancore nei loro confronti»