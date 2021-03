Eder contro Suning? Arriva la smentita: Â«Mai rilasciata alcuna intervistaÂ»

Eder contro Suning? Arriva la smentita: «Mai rilasciata alcuna intervista»

Éder Citadin Martins Inter

Negli scorsi giorni sono state riportate delle dichiarazioni di Eder, ex attaccante dell’Inter, critico nei confronti di Suning, rea di aver cessato le attività del Jiangsu Suning. L’italo-brasiliano attraverso il suo account ufficiale di “Twitter” ha prontamente rettificato

NO DICHIARAZIONI – Eder Citadin Martins, ex attaccante dell’Inter e del Jiangsu Suning, negli scorsi giorni, si era espresso in maniera piuttosto dura nei confronti di Suning, proprietà che controlla sia l’Inter che il Jiangsu, squadra militante nel campionato cinese e recentemente “smantellata”. L’attaccante italo-brasiliano, attraverso il suo account di “Twitter” ha voluto rettificare quanto si è letto nelle ultime ore: «Non ho mai rilasciato alcuna intervista a nessun sito o giornale. È statra riportata da qualcuno una chat privata(WeChat) nella quale sono presenti squadra e dirigenti. Parlerò solamente più avanti quando tutto sarà sistemato. Grazie».