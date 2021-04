Eder – ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza alla San Paolo – si sfoga nei confronti della proprietà Suning, colpevole di non aver ancora saldato alcuni arretrati che risalgono all’esperienza cinese presso il Jiangsu, poi dichiarato fallito

INCREDIBILE – Che Eder e il Jiangsu non si siano lasciati bene è noto. Anche comprensibile. Ma che l’attaccante italo-brasiliano ex Inter continui a mandare frecciatine all’attuale proprietà cinese nerazzurra attraverso i social (per poi magari smentirle nonostante le prove, ndr) dimostra in che modo si è deteriorato il rapporto. E probabilmente anche la serietà di entrambe le parti nella negoziazione sugli arretrati ancora non saldati. E che non verranno mai saldati, visto il fallimento dell’ormai ex club cinese di proprietà Suning (vedi articolo). La notizia della messa in vendita del pullman del Jiangsu ha scatenato il velenoso sarcasmo dell’attuale attaccante del San Paolo, che non si risparmia: “Almeno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devono pagare! Speriamo! Incredibile”. Di seguito il post pubblicato da Eder su Twitter.