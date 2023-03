Eddy Veerus: «Inter, attacco da rifare. Post Inzagh? Thiago Motta!»

Eddy Veerus, autore della canzone “Noi siamo l’Inter”, ha parlato dell’attacco nerazzurro nonché del possibile post Simone Inzaghi. All’artista piace Thiago Motta

FUTURO − Il noto cantante Eddy Veerus, leader della band ‘Il Pagante’, ha parlato così di alcune questioni legate all’Inter, di cui è grande tifoso. Le sue parole a Sportitalia: «Addio Lukaku? Se da qui a fine anno non arriverà questo rush finale credo sia giusto così. C’è un parco attaccanti da rifare, non possiamo rimanere solo con Lautaro Martinez e Correa. Vediamo Dzeko. Calhanoglu? Unica nota positiva è che Brozovic si possa responsabilizzare in quel ruolo in regia in mezzo al campo. Post Inzaghi? Un Thiago Motta mi stuzzicherebbe, volo basso ma sono consapevole dei budget dell’Inter».