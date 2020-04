Ecco tutti i nodi del protocollo per la ripresa della Serie A – CdS

Il “Corriere dello Sport” presenta tutti i nodi che il protocollo medico dovrà sciogliere per permettere la ripresa della Serie A.

NUOVA FASE – Completato il primo step con la consegna del protocollo allenamenti, ora la commissione si deve preoccupare di un altro protocollo. Quello che dovrà regolamentare il ritorno in campo per le partite. Si comincerà in tempi rapidi con una fase di analisi di tre aspetti principali: gli spostamenti, lo svolgimento delle gare e il rientro a casa dei giocatori.

I TRASFERIMENTI – In che modo le squadre dovranno raggiungere le sedi di gioco? Il nodo evidentemente riguarda le trasferte. I classici trafserimenti in pullman, treno o aereo andranno fatti al massimo livello di sicurezza. Controllando anche gli autisti. Peraltro solo i club più importanti ricorrono ai voli charter, gli altri sfruttano quelli di linea.

PERSONALE AL MINIMO – Per quanto riguarda le partite occorrerà individuare le persone che potranno accedere allo stadio. Si cercherà di ridurre al minimo, ma inevitabilmente ci saranno degli esterni. Basta pensare a chi effettua le riprese e la manutenzione degli impianti.

RIENTRO GIOCATORI – Terminato l’impegno agonistico ai giocatori sarà consentito tornare a casa? A meno che non prevalga l’ipotesi di un maxi-ritiro fino al termine della stagione la prospettiva è quella. E allora serviranno controlli continui per scongiurare il pericolo di contagio all’interno di un gruppo che dovrà restare a tutti i costi blindato.

NUOVI POSITIVI – Già perché se ci dovesse essere un altro positivo cosa succederebbe? Sia chiaro, il calcio non può permettersi di bloccare nuovamente tutto. Altrimenti non avrebbe senso provare a ripartire. Sarebbe complicato anche gestire il rinvio di qualche match, visto il calendario strettissimo. Il rischio non potrà essere azzerato nell’immediato, ma completamento nemmeno il prossimo autunno. L’eventuale nuovo positivo andrà immediatamente isolato e per i compagni si alzerà il livello i monitoraggio e controllo. Il modo lo stabilirà la commissione.