Ecco perché Conte vuole Vidal, il cileno sa solo vincere – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che Conte vuole Vidal per il suo spirito vincente. Il cileno ha un palmares impressionante.

STRISCIA VINCENTE – Se vi state chiedendo perché mai Antonio Conte vuole lui, solo lui e soltanto lui a centrocampo, una risposta chiara la troverete nel palmarès di Arturo Vidal. Uno che ha dimenticato cosa vuol dire arrivare secondo, in campionato: Juventus, Bayern e Barcellona, Arturo ha vinto tutti gli ultimi otto tornei a cui ha partecipato. Il tecnico vuole un profilo che sappia cosa vuol dire lottare fino in fondo e soprattutto vincere. Che detti la rotta anche nei momenti difficili. De Coubertin sarà stato pure un tipo simpatico, non c’è dubbio. Ma si ragiona meglio con una cresta nerazzurra a disposizione.