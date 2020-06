Ecco la formula con cui la Figc ha ammorbidito la quarantena – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” spiega come la Figc è riuscita a superare lo scoglio della quarantena, il vero problema del protocollo medico.

SVOLTA – Il mondo del calcio ha espugnato la roccaforte della quarantena di 14 giorni. La minaccia peggiore pendente sulla conclusione del campionato. E’ stata trovata una strada alternativa. Si tratta di un modello simile a quello tedesco. L’eventuale positivo sarà considerato come un infortunato, gli altri andranno regolarmente in campo se a una manciata di ore dal fischio d’inizio risulteranno negativi a un test molecolare rapido.

AGGIORNAMENTO – La svolta è arrivata ieri un po’ a sorpresa. Il nuovo “assalto” era previsto la prossima settimana. Una proposta però era già al vaglio dei medici del governo. Ora manca solo che il cts metta tutto nero su bianco. A quel punto sarà nota la procedura in ogni dettaglio. Il quadro però è chiaro. La norma non viene stravolta: il positivo verrà isolato per un minimo di 14 giorni (uscirà solo con 2 tamponi negativi a 24 ore di distanza), mentre gli altri andranno per 2 settimane in ritiro dove continueranno ad allenarsi. La novità è che potranno uscire per giocare le gare.

TEST RAPIDO – Come? Con un accorgimento studiato dalla Figc e dalla sua commissione medico scientifica. La mattina prima di ogni incontro tutti i componenti del gruppo squadra saranno sottoposti a tampone rapido (macchine apposiste con risposte in 3-4 ore) e potranno andare allo stadio solo i negativi. Così al momento del fischio d’inizio di avrebbe la certezza che ogni persona nell’impianto non può trasmettere il Covid.