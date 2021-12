ECA: «Non daremo i giocatori per la Coppa d’Africa». E il Liverpool…

La Coppa d’Africa sta creando non pochi problemi. La manifestazione si svolgerà in Camerun a cavallo tra gennaio e febbraio 2022. Poco fa si è mossa anche l’Eca (Associazione Europea dei Club) con le varie società che non vorrebbero cedere i loro giocatori.

LA SITUAZIONE – L’ECA minaccia di non rilasciare giocatori internazionali per la Coppa d’Africa. La motivazione è da ritrovare nel protocollo sanitario dell’evento sullo sfondo della pandemia di Covid-19. Venerdì scorso è stata inviata una mail alla Fifa da parte dell’Eca, questo il suo contenuto. «A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori».

NUOVO PROBLEMA – L’altro problema riguarda la quarantena dei giocatori. La variante Omicron del Coronavirus minaccia e non poco il mondo intero. L’ECA è infatti preoccupata dal fatto che, complice questa nuova variante, i giocatori debbano lasciare i propri club per un periodo più lungo della semplice manifestazione. I club sono pronti ad appellarsi alle regole per lo svincolo dei nazionali, confermate più volte dalla Fifa dall’agosto 2020 con i club che possono trattenere i propri giocatori se è obbligatoria una quarantena di almeno cinque giorni dall’arrivo” nel luogo “dove si dovrebbe giocare la partita, o presso la sede del club al suo ritorno.

INTER, C’E’ INTERESSE

LIVERPOOL – L’Inter in rosa non ha giocatori africani, vero. Ma la situazione è interessante sia perché alcune squadre dirette concorrenti per il titolo li hanno, sia perché il Liverpool li ha. I Reds giocheranno il primo match contro i nerazzurri il 16 febbraio a San Siro negli ottavi di finale di andata e, in caso di quarantena prolungata e qualche giocatore in finale, qualcuno potrebbe saltare questo appuntamento.