ECA, l’Inter rientrerà. Presenti dei vincoli legali firmati

Il capitolo Superlega non è ancora terminato. L’Inter, come gli altri otto club che avevano inizialmente aderito per poi defilarsi, erano contemporaneamente usciti anche dall’ECA (European Club Association). Queste squadre però hanno firmato dei vincoli legali che le costringerebbero a rientrare.

ANNUNCIO IN GIORNATA – L’Inter, quando scoppiò il caso della Superlega, faceva parte di questa nuova competizione avendo aderito assieme ad altri undici club fondatori. La conseguenza fu anche dell’addio all’ECA. I nerazzurri però, successivamente e assieme ad altri otto club, si era defilata dall’iniziativa. La notizia riportata da Tariq Panja, giornalista britannico del ‘New York Times’, afferma come questi club siano vincolati tramite accordi legalmente firmati, a rientrare nell’ECA che vede come presidente Nasser al-Khelaifi, patron del PSG. «9 club di Super League (non le tre resistenze) – 6 dall’Inghilterra, 2 squadre di Milano e l’Atletico Madrid – hanno firmato impegni legalmente vincolanti per essere reintegrati nell’European Club Association di Nasser al-Khelaifi. Dovrebbe esserci un annuncio più tardi in giornata». L’ufficialità dunque arriverà nelle prossime ore e questi vincoli hanno uno scopo ben preciso, quello di impedire che i club si rendano protagonisti di altre fughe come in occasione della Superlega.

FONTE – Tariq Panja