ECA: “Coronavirus destabilizza tutti, usiamo la forza del calcio! Per ora…”

L’Associazione dei Club Europei – meglio conosciuta con l’acronimo ECA – si adegua alle altre grandi organizzazioni calcistiche nella lotta al Coronavirus. Il messaggio inviato a tutte le società europee è di condivisione strategica in questo periodo nero per tutti

NOTA UFFICIALE – “La crisi COVID-19 (Coronavirus, ndr) sta destabilizzando i nostri Paesi, le nostre persone e i nostri sport. Sappiamo che ci vorrà del tempo per tenere le cose sotto controllo e sappiamo che è necessario assumersi la responsabilità insieme ad azioni decisive, più che mai. Per il bene della nostra società e per il bene del gioco, la nostra priorità numero uno è prevenire la diffusione del virus. L’ECA sta lavorando a vostro nome per garantire che vengano prese le giuste decisioni a breve termine per raggiungere questo obiettivo. Ci impegniamo costantemente con gli organi di governo e le parti interessate a prendere decisioni collettive. Sappiamo che il primo passo è fermare la diffusione del virus, qualunque cosa serva. Quindi possiamo concentrarci sulle conseguenze a lungo termine. È giunto il momento per la comunità calcistica di unire e utilizzare la forza del calcio come uno dei più potenti strumenti sociali per sostenere gli sforzi per superare questa crisi. Concentreremo tutti i nostri sforzi in questo sforzo. Siamo con voi, i nostri membri, e rimaniamo a vostra completa disposizione. Per ora, #staysafe e #staystrong”.

Fonte: ECA Europe [ecaeurope.com]