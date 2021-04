L’ECA va contro la Superlega: forte opposizione e conferma all’UEFA

L’ECA, l’associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli, va contro la Superlega. A seguito delle notizie pubblicate in giornata (vedi articolo) si oppone a una lega che romperebbe la gestione dell’UEFA, alla quale conferma il suo appoggio.

NO ALLA SUPERLEGA! – “A seguito delle voci di oggi su un presunto torneo di rottura (la Superlega, ndr), l’ECA come ente rappresentante dei 246 club leader in Europa reitera la sua volontà di lavorare per sviluppare le competizioni UEFA per club assieme all’UEFA, per il ciclo che inizia nel 2024. Un modello di Superlega, come segnalato da diversi articoli sui media, vedrebbe l’ECA come forte oppositore.

L’ECA si riferisce alla posizione adottata dal suo Board Esecutivo nel meeting di venerdì scorso, 16 aprile. Lì ha supportato il lavoro con l’UEFA per una nuova struttura del calcio europeo dal 2024 in poi, inclusi cambi alle competizioni UEFA a partire dal 2024. Con il supporto dell’ECA, il Comitato Esecutivo UEFA dovrà decidere su queste proposte nel suo meeting del 19 aprile (domani, ndr), assieme ai vari tentativi per raggiungere un accordo sulle future relazioni fra l’associazione e l’UEFA.

Il Board Esecutivo dell’ECA si riunirà nei prossimi giorni per prendere le decisioni appropriate alla luce di qualsiasi futuro sviluppo”.

Fonte: ECAeurope.com