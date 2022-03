Dzemaili: «All’Inter chiunque giochi fa bene. Da tifoso del Napoli spero…»

In collegamento per Sky Sport 24, il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili ha parlato del momento particolare dell’Inter. Per l’ex giocatore del Napoli, oggi allo Zurigo, i nerazzurri hanno una rosa molto forte e usciranno da questo periodo

SQUADRA FORTE − Per Dzemaili, i nerazzurri usciranno presto da questo momento: «L’Inter ha un organico molto importante, qualsiasi giocatore giochi può fare bene. Credo che ci sta un momento così. Da tifoso del Napoli spero che continuino con questo trend. Ma i nerazzurri hanno una squadra molto forte, la più forte del campionato, e prima poi usciranno da questo periodo particolare».