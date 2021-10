Dzeko vince con la sua Bosnia in Kazakistan: per lui un assist e un palo

Dzeko vince una partita molto importante contro il Kazakistan in trasferta con la maglia della sua Bosnia. Il giocatore dell’Inter, nonostante l’assenza del gol, ha influito sulla gara con un assist e un palo

VITTORIA −Importante trionfo per Dzeko e la sua Bosnia sul campo del Kazakistan per il match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli ospiti partono subito bene con la rete al minuto 25 di Smail Prevljak che riesce a insaccare di testa su uno splendido cross di Stefanovic. La Bosnia controlla molto bene la partita rischiando poco contro gli sterili attacchi della selezione kazaka. Nella ripresa, la squadra di Petev prova a chiudere la partita andandoci vicina al 64′ con Dzeko. Tuttavia, il colpo di testa dell’attaccante dell’Inter da corner va a stamparsi contro il palo. Il bomber nerazzurro può però sorridere due minuti più tardi quando serve un ottimo pallone in mezzo per Prevljak che buca per la seconda volta il portiere kazako Pokatilov. Nel finale, gol annullato per offside al Kazakistan.