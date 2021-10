Dzeko un fenomeno in casa come Haaland e Lewandowski – TS

Edin Dzeko un goleador ritrovato. Il bosniaco – come evidenziato da TuttoSport oggi -, viaggia a ritmi migliori di Haaland e Lewandowski.

DA FENOMENO – Edin Dzeko si è già preso l’Inter: regista offensivo, ma anche primo difensore dei suoi. Tecnica sopraffina e grinta da mediano. Edin Dzeko è tra i protagonisti di questo inizio di stagione nerazzurro, e lo è stato anche ieri contro i bianconeri, dove ha trovato il settimo centro stagionale, eguagliando già il numero di gol realizzato la scorsa stagione in maglia giallorossa. In tutta Europa solo Erling Haaland e Robert Lewandowski, rispettivamente con 7 e 6 centri, hanno segnato più del bosniaco. Una giovinezza ritrovata, affarone in pieno stile Beppe Marotta, che nelle casse giallorosse verserà solo un milione e mezzo in caso di qualificazione in UEFA Champions League, dopo aver ceduto Lukaku per 115 milioni.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna