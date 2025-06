Dzeko torna in Serie A: accordo raggiunto! I dettagli dell’affare

Dzeko è pronto a tornare in Serie A. Dopo due stagioni vissute da protagonista al Fenerbahce, l’attaccante bosniaco è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito la notizia riportata da Fabrizio Romano.

I DETTAGLI – L’accordo tra le parti è stato raggiunto nelle ultime ore: contratto annuale con opzione per una seconda stagione, per un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro, che può salire fino a 1,8 milioni netti con bonus. Un ritorno in Italia che segna un nuovo capitolo per Edin Dzeko, oggi 38enne, che aveva lasciato il nostro campionato nel 2023 dopo aver trascinato l’Inter a una finale di Champions League e a due Coppe Italia. La Fiorentina ha deciso di puntare sull’esperienza e sulla qualità del centravanti bosniaco per rinforzare un reparto offensivo che ha spesso faticato in termini di continuità realizzativa nelle ultime stagioni.

Dzeko alla Fioretina, tutto fatto! OK da parte di Pioli

CON UN ALTRO EX – Il ritorno di Dzeko si inserisce in un piano più ampio di rinnovamento in casa viola. Dopo l’addio di Raffaele Palladino, il club è pronto ad accogliere anche Stefano Pioli, destinato a tornare sulla panchina viola.