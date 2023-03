Dzeko sicuro: «Più facile giocare che restare in panchina!»

La Bosnia ha stravinto ieri contro l’Islanda (vedi articolo), pur non avendo a disposizione Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter ha voluto comunque mostrare la propria vicinanza ai suoi connazionali e ha pubblicato alcune parole nette.

ASSENZA − Edin Dzeko questa volta ha affidato al proprio profilo Facebook il pensiero dopo la gara tra Bosnia e Islanda a cui non ha potuto prendere parte (vedi articolo): «Complimenti ai ragazzi per il gioco e la vittoria e complimenti ai tifosi per il loro supporto, che ci ha portato alla vittoria! Con te è stato tutto più facile 👏🏻👏🏻. Ti amo Bosnia ed Erzegovina. 🇧🇦 PS: È sicuramente più facile giocare che guardare la partita dalla panchina»