Dzeko, sempre in gol a San Siro. Inzaghi e l’Inter si affidano a lui – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport si analizza l’impatto di Edin Dzeko nella sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. Il bosniaco, in questo inizio di stagione, è sempre andato a segno a San Siro.

IMPATTO – Edin Dzeko ha avuto subito un ottimo impatto in casa Inter. Il bosniaco, infatti, è stato il trascinatore della squadra nerazzurra in questo inizio di stagione, in cui per altro ha sempre segnato nelle partite disputate a San Siro. Sono sette, infatti, le reti in campionato, di cui cinque arrivate proprio tra le mura amiche. Ecco perché, dopo un turno di riposo, Inzaghi si affiderà ancora a lui quest’oggi contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro, secondo il Tuttosport, lo considera imprescindibile e difficilmente vi rinuncia, anche alla luce di un rendimento non esattamente costante degli altri attaccanti presenti in rosa.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport