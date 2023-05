Dzeko, cercarsi segnale! Verona-Inter per tornare decisivo – TS

Dzeko torna in campo dal 1′ in Verona-Inter. Inzaghi attende un segnale dal bosniaco in vista dei tanti impegni di maggio. Di seguito il focus di TuttoSport riservato al Cigno di Sarajevo.

RITORNO – In panchina nelle ultime due partite di Serie A e a secco di gol da gennaio, Edin Dzeko è pronto a tornare in Verona-Inter. TuttoSport racconta di come sia importante per la squadra di Simone Inzaghi ritrovare lo stato di forma che l’attaccante aveva all’inizio della stagione. Lui, che fino alla sfida di campionato contro l’Empoli era stato utilizzato in tutte le partite di ogni competizione stagionale dell’Inter, sembra adesso partire sfavorito. A complicare la situazione del bosniaco, sicuramente, è l’onnipresenza del compagno di reparto argentino, Lautaro Martinez, e la crescita fisica e mentale di Romelu Lukaku.

SEGNALE – La titolarità dal 1′ in Verona-Inter (probabile formazione), può e deve essere il nuovo punto di partenza per la rinascita del Cigno di Sarajevo. Inzaghi attende da Dzeko un segnale forte, che possa convincerlo a puntare nuovamente su di lui anche nelle prossime partite, in campionato contro la Roma e in Champions League con il Milan. Chissà, quindi, che Verona-Inter non possa risvegliare la leadership del bosniaco e regalare ai tifosi un’ottima prestazione e, magari, un gol. Gol che, in campionato manca dalla sfida contro il Napoli del 4 gennaio e, più in generale, da quella di Supercoppa Italiana contro i rossoneri del 18 gennaio.

TuttoSport – Simone Togna