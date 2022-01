Dzeko scalpita, lavora da casa e attende l’esito per esserci contro la Lazio – CdS

Dzeko non partirà con la squadra in vista di Bologna a causa della sua positività al Coronavirus. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il bosniaco sta sempre meglio, lavora da casa e punta alla sfida di domenica contro la Lazio.

IN ATTESA – Dzeko positivo al Covid, lavora da casa e scalpita per recuperare in attesa del tampone negativo. I sintomi da coronavirus sono pressoché spariti. L’attaccante bosniaco punta a tutti i costi alla prima sfida a San Siro del 2022, cioè quella contro la Lazio. Intanto solo ieri ad Appiano Gentile tutti gli altri componenti della rosa hanno finalmente potuto lavorare insieme senza essere divisi in gruppi.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna