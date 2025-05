Dzeko saluta il Fenerbahce? Viva l’ipotesi del ritorno in Serie A

Edin Dzeko potrebbe dire addio al Fenerbahce al termine di questa stagione. La possibilità di un ritorno in Serie A non è da escludere.

LA SITUAZIONE – Edin Dzeko potrebbe compiere il passaggio inverso rispetto a quello che lo ha portato due anni fa al Fenerbahce. Non nel senso che il bosniaco potrebbe tornare all’Inter, data la strategia che i nerazzurri intendono adottare sul mercato in entrata, ma in quello di una possibile nuova avventura del bosniaco in Serie A. A riferirlo è il portale turco Sabah, secondo cui la Fiorentina rappresenterebbe una delle compagini maggiormente interessate all’ex Inter per l’estate.

Dzeko, dal Fenerbahce alla Fiorentina? L’Inter ritroverebbe chi non avrebbe voluto lasciare

SLIDING DOOR – Due anni fa, l’Inter decise di chiudere i suoi rapporti contrattuali con Dzeko in base alla certezza della permanenza di Romelu Lukaku a Milano. Se il belga fosse stato chiaro sin dall’inizio, invece di decantare un amore totalizzante verso l’Inter, la realtà sarebbe stata totalmente diversa. Ciò non è però successo, con l’ex Chelsea che ha tramato con la Juventus, per potersi trasferire a Torino, mentre comunicava pubblicamente la sua volontà di restare all’Inter anche nelle successive stagioni. La conseguenza è stata quella di aver perso un gran calciatore e un uomo dai valori indiscutibili, come Dzeko, il quale ha firmato a zero con il Fenerbahce.

LO SCENARIO – Dopo l’esperienza in Turchia, è ora possibile che il Cigno di Sarajevo torni in Italia, questa volta per sposare la causa della Fiorentina. Non vi è dubbio, nel caso in cui ciò accadesse, che i tifosi nerazzurri lo accoglierebbero con affetto e stima. Ossia i sentimenti che la tifoseria dei meneghini prova nei suoi riguardi, dato lo spessore umano manifestato con costanza da Dzeko durante i suoi anni all’Inter.