Dzeko ritrova il Verona, un dato fa ben sperare l’Inter per il ritorno al gol

Dzeko non segna in campionato con l’Inter dal 4 gennaio contro il Napoli, successivamente la doppietta in Supercoppa Italiana. Contro il Verona tornerà da titolare con un solo obiettivo.

UN DATO – In Verona-Inter si rivedrà con molta probabilità Edin Dzeko titolare in attacco con Lautaro Martinez. Il bosniaco non segna in campionato da quattro mesi esatti. Un dato fa ben sperare Simone Inzaghi per il suo ritorno al gol. Proprio contro il Verona, Dzeko ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A nel 2015. Contro di loro ha segnato quattro reti, tutti in campionato. L’ultimo gol con la maglia dell’Inter segnato contro il Verona risale alla scorsa stagione per il 2-0 dei nerazzurri.