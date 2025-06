Dzeko, ritorno a sorpresa in Serie A: un club sorpassa il Bologna! – Sky

Dzeko è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera in Serie A. Dopo aver lasciato un segno profondo con le maglie di Roma e Inter, il centravanti bosniaco potrebbe presto fare ritorno in Italia. E secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe andare al Bologna, come sembrava fino a pochi giorni fa, ma alla Fiorentina.

SUPERATA LA CONCORRENZA – La Fiorentina ha infatti rilanciato con forza nelle ultime ore, superando la concorrenza del Bologna, che era vicino alla chiusura. Fondamentale è stato il benestare del nuovo tecnico Stefano Pioli, pronto a tornare sulla panchina della Viola e desideroso di avere un attaccante esperto e affidabile per guidare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’intenzione della Fiorentina è quella di affiancare Dzeko a Moise Kean, ammesso che resti alla Fiorentina. La trattativa è ben avviata, con Dzeko attratto dall’idea di tornare in un campionato che conosce a memoria. La sua esperienza e il suo fiuto del gol potrebbero rivelarsi decisivi in una stagione in cui la Fiorentina punta a consolidarsi stabilmente nelle zone alte della classifica e tornare protagonista anche in Europa.

Dzeko bomber e campione eterno

NUMERI IMPRESSIONANTI – Dzeko, 39 anni a marzo, ha appena concluso una stagione positiva con la maglia del Fenerbahce: 21 gol in 53 presenze, numeri che certificano una condizione fisica ancora solida e una fame intatta. L’anno precedente, sempre in Turchia, aveva realizzato 25 gol. All’Inter ha vinto – tra gli altri -, uno scudetto e conquistata anche la finale di Istanbul giocata da titolare, in coppia con Lautaro Martinez.