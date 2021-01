Dzeko, risentimento prima di Crotone-Roma. Riposo in vista dell’Inter? – Sky

Edin Dzeko ha accusato un risentimento al gluteo, alla vigilia di Crotone-Roma (domani alle 15.00). A riportarlo è “Sky Sport”. Riposo in vista della sfida di domenica con l’Inter?

TATTICA – Edin Dzeko è partito per Crotone, dove domani giocherà la Roma. Tuttavia il capitano giallorosso ha un risentimento al gluteo, e quindi non è detto che sarà protagonista della sfida di domani. Soprattutto perché domenica i giallorossi incontreranno l’Inter. Previsto quindi un turno di riposo, come per l’avversario Romelu Lukaku, in vista del big match di domenica?