Dzeko, riposo ‘negato’: il bosniaco chiamato agli straordinari

Dzeko ieri ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell’Inter. L’attaccante bosniaco è quindi arrivato a quota 3 gol dopo la rete contro il Genoa all’esordio. L’ex Roma è però chiamato ora agli straordinari

SCELTE FATTE – Edin Dzeko partirà titolare anche contro la Fiorentina. Complice l’infortunio di Joaquin Correa (leggi le ultime sul Tucu), l’attacco per la sfida del Franchi è già deciso con Lautaro Martinez che affiancherà proprio l’attaccante ex Roma e Manchester City.

MANCATO RIPOSO – Per Dzeko sarà quindi la quinta partita da titolare su sei, ma di fatto le ha giocate tutte da titolare visto l’ingresso in campo dopo soli 29′ di gioco. Sono infatti 418 i minuti giocati (su 450′ totali, ndr) fino a questo momento con il turno di riposo programmato e ammesso dallo stesso Simone Inzaghi saltato ieri. Dzeko – attaccante nerazzurro con più minuti nelle gambe (quinto nella rosa, ndr) – è quindi chiamato agli straordinari in quella che si prospetta come la prima settimana importante della Serie A nerazzurra. Dopo il successo ampio contro il Bologna, l’Inter martedì affronterà la Fiorentina prima della sfida di sabato alle 18 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.