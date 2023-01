Dzeko, per il rinnovo servono rassicurazioni dal punto di vista tecnico – SI

Edin Dzeko è tra i vari giocatori che l’Inter vuole rinnovare della propria rosa. Con il bosniaco ancora non se n’è parlato.

TITOLARE – Ospite oggi a Sportitalia, Vincenzo Matrone ha parlato riguardo Edin Dzeko e il suo rinnovo: «Penso che oltre al discorso economico, Edin Dzeko chiederà delle rassicurazioni dal punto di vista tecnico. Quando è arrivato era la punta titolare assieme a Lautaro. Ora è tornato Lukaku e secondo me c’è rimasto male a fare la riserva. Lukaku poi ha avuto gravi problemi anche per colpa sua, non riesce mai a mantenere una forma fisica. Se avesse la testa di Dzeko, Lukaku sarebbe tra gli attaccanti più forti al mondo. Deve prendere esempio dal bosniaco. È una prima punta coi piedi da seconda punta». Il bosniaco al momento è il favorito per giocare dal primo contro il Verona.