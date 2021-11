Dzeko resta in nazionale e alla ripresa c’è il Napoli: Inter in apprensione – CdS

Dzeko resterà in nazionale nonostante i problemi fisici accusati nel derby, come lui anche Barella e Bastoni con l’Italia. Inter in apprensione soprattutto per la ripresa del campionato, quando i nerazzurri sfideranno il Napoli.

IN NAZIONALE – L’Inter vivrà con apprensione questa sosta per le nazionali a causa dei diversi infortunati partiti comunque con le rispettive nazionali. Dzeko, come Barella e Bastoni, non farà ritorno a Milano e proseguirà il lavoro di recupero con la sua nazionale. La speranza nerazzurra, dunque, è che nessuno forzi per scendere in campo a tutti i costi, rischiando così di peggiorare la situazione. Peraltro, in casa Inter l’uscita di Dzeko contro il Milan è stata considerata una delle cause principali del caso fisico accusato gli ultimi dieci minuti. Intanto Inzaghi ha concesso alla squadra tre giorni liberi: ripresa degli allenamenti prevista per giovedì, senza i quattordici nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.