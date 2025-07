Dzeko perplesso: «Mai capito scelta dell’Inter! Lì stavo benissimo»

Edin Dzeko ha espresso le sue prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina. Tra gli argomenti trattati, anche l’addio all’Inter nel 2023.

IL PASSATO – Edin Dzeko, ex centravanti dell’Inter, si è presentato come nuovo calciatore della Fiorentina. Il calciatore bosniaco, autore di 35 gol in 71 presenze con la maglia del Fenerbahce, ha trattato anche del suo mancato rinnovo del contratto con l’Inter nel 2023. Sul tema, le sue parole sono state nel segno di una perplessità di fondo: «Ho pensato le cose che ho detto (cioè che non ne comprendeva le ragioni, ndr.). Non ho capito il motivo per cui non sono stato confermato dopo che ero stato titolare in finale di Champions League. All’Inter ho comunque trascorso due anni bellissimi e non vedo l’ora di tornare a San Siro».

Dzeko dimentica l’Inter e pensa alla Fiorentina: i propositi

GLI OBIETTIVI – Dzeko ha poi parlato, a Sky Sport, ponendo l’accento sugli obiettivi che intende perseguire con la maglia della Fiorentina: «L’ambizione deve esserci sempre, è la base per fare grandi risultati. Niente viene da solo, bisogna sudare tanto e lavorare duro. La Fiorentina, negli ultimi anni, ha raggiunto tre finali – purtroppo perse – per cui si vede che la squadra c’è. Qui abbiamo tutto quello di cui un calciatore ha bisogno per dare il suo massimo».