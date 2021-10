Dzeko, partenza lampo all’Inter. Rammarico Juventus per il colpo sfumato – CdS

Dzeko è arrivato all’Inter questa estate dopo la cessione di Romelu Lukaku, anche se a detta di Inzaghi il calciatore era stato richiesto dal tecnico a prescindere dalla partenza o meno del belga. A prescindere da questo, resta il rammarico Juventus per il colpo sfumato in passato. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri avrebbe desiderato il centravanti belga.

RAMMARICO – L’Inter ha acquistato Dzeko questa estate pagando ai giallorossi un bonus di 1,5 milioni in caso di qualificazione alla prossima UEFA Champions League, garandetando al giocatore un ingaggio di 5,5 milioni netti a stagione. Nell’estate del 2020 la Juventus provò ad acquistarlo per 17 milioni, poi tutto sfumò. Ma secondo il quotidiano romano, c’è di più: se Cherubini avesse saputo in anticipo dell’addio di Ronaldo, avrebbe fatto il possibile per regalare ad Allegri il centravnti di peso che adesso manca ai bianconeri. A differenza di Ronaldo, la vicenda Lukaku si è definitia nettamente in anticipo e così Marotta e Ausilio hanno avuto la strada spianata per il bosniaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti