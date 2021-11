Dzeko non gioca con la Bosnia, rientro anticipato a Milano? – CdS

Dzeko ieri non ha giocato con la sua Bosnia e adesso Simone Inzaghi, come per Alessandro Bastoni (vedi articolo), spera di rivederlo ad Appiano Gentile anticipatamente.

IN ANTICIPO – Dzeko, anche ieri non al meglio della formazione, non ha giocato con la sua Bosnia che, sconfitta 1-3 contro la Finlandia, non è più in corsa per la qualificazione al Mondiale. Probabile che, a questo punto, Edin Dzeko rientri in anticipo a Milano anche se ad Appiano Gentile non è arrivata comunicazione ufficiale in tal senso. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera di riavere il giocatore anticipatamente così come nel caso di Alessandro Bastoni. Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti per i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti