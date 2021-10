Dzeko non basta, all’Inter manca Lautaro Martinez: nelle ultime tre a secco – CdS

Dzeko sta avendo un rendimento eccellente, al di sopra delle aspettative, ma l’attacco nerazzurro non può reggersi solo sulle sue spalle. All’Inter manca un Lautaro Martinez più continuo

NON SOLO DZEKO – Lautaro Martinez ha incominciato alla grande la nuova stagione, realizzando cinque gol in sei giornate, ma è rimasto a secco nelle ultime tre gare e l’ultimo suo centro stagionale, su azione, risale al match giocato lo scorso 25 settembre contro l’Atalanta. Il suo rendimento è calato: con la Lazio, oltre ad essere entrato solo nel finale, mostra nervosismo in occasione del gol di Felipe Anderson. Contro lo Sheriff, invece, la foga di voler segnare lo porta ad eccedere. Contro la Juventus, in fine, viene sopraffatto da Chiellini, non riuscendo mai a tirare in porta. Quella contro l’Empoli, difatti, sembra la partita giusta per sbloccarsi. L’argentino sarà certamente in campo, resta da capire chi, invece, giocherà in coppia con lui, dato che Edin Dzeko potrebbe riposare (se non questa, la prossima contro l’Udinese).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno