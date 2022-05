Dzeko non al top, ma Inzaghi ora più che mai punta forte su di lui – TS

Dzeko nelle ultime due partite non ha giocato titolare con l’Inter, Simone Inzaghi lo ha gestito soprattutto in ottica finale di Coppa Italia. Ora i nerazzurri hanno bisogno di un suo netto contributo.

TORNA TITOLARE – In vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, Simone Inzaghi non dovrebbe sorprendere con le proprie scelte. Edin Dzeko è pronto e tornerà a far coppia con Lautaro Martinez. Nell’ultimo periodo il bosniaco non è sembrato al top della forma, ma il tecnico lo ha gestito e in finale avrà necessariamente bisogno della sua esperienza. Inoltre, con le ultime due partite di campionato rimaste, Edin Dzeko sarà fondamentale per provare a conquistare la seconda stella, che per lui significherebbe vincere uno scudetto in tre paesi differenti (dopo Germania e Inghilterra).

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

