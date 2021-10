Dzeko manda un segnale a Inzaghi, Handanovic si oppone: le pagelle – TS

Ovviamente anche secondo TuttoSport, Edin Dzeko è il migliore in campo di Sassuolo-Inter. Entra e di fatto decide la partita. Bene anche Handanovic, Skriniar il peggiore. Di seguito le pagelle secondo il quotidiano di Torino.

LE PAGELLE – Edin Dzeko entra e fa capire a Inzaghi che il titolare è lui: gol e assist per il bosniaco che si guadagna un bel 7,5 in pagella. Handanovic si oppone a una grandinata di pallonate da parte di Defrel, Berardi e Boga. Rischia su Defrel ma per l’arbitro il contatto non c’è: voto 7. Non bene la difesa, soprattutto Stefan de Vrij e Skriniar: lo slovacco patisce tremendamente Boga.

Fonte: TuttoSport – S.L.