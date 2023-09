Dzeko: «Inzaghi sotto pressione l’anno scorso! Pensavamo…»

Dzeko, dopo aver praticamente svelato il motivo per il quale ha deciso di lasciare l’Inter, si concentra sulla nuova coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram ripercorrendo le sue due stagioni in nerazzurro. Di seguito la seconda parte della sua intervista a Prime Video

DUE ANNI MERAVIGLIOSI – Edin Dzeko parla della sua nuova esperienza in Turchia ripercorrendo anche le sue due stagioni all’Inter e la finalissima di Champions League: «Sono due mesi che sono qui e sono molto contento, ho trovato una società molto importante. Il Fenerbahce è il Real Madrid qui in Turchia, nel cuore rimangono tutte le squadre in cui ho giocato, segnato e vinto trofei. Se ripenso all’Inter? Vedo due anni meravigliosi che purtroppo non sono finiti come volevamo, comunque abbiamo fato una bella partita. Ci è mancata un po’ di fortuna, ma questo è il calcio: se non fai gol è difficile che vinci».

PSICOLOGIA – Dzeko spiega come mai l’Inter l’anno scorso zoppicava in campionato e volava in Champions League: «L’anno scorso anche Inzaghi era sotto grande pressione, ovviamente per i risultati in campionato non al nostro livello. Però in Champions League perdi tante energie giocando e conquistando la finale. Forse in Champions davamo tutto e invece in campionato pensavamo che bastasse un po’ meno».

COPPIA PROMOSSA – Per finire, Dzeko rilascia un commento sulla nuova coppia di attaccanti nerazzurri: «Lautaro Martinez e Thuram vanno bene insieme, ho visto un po’ di partite e per adesso funzionano bene. Thuram è nuovo e deve abituarsi alla squadra e al campionato ma non mi sembra abbia difficoltà in questo momento».