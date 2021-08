Dzeko: «Inter, spero di fare una buona Champions! Ultimamente a Roma non l’ho giocata»

Dzeko è carico per iniziare la sua avventura nerazzurra anche in campo internazionale. L’attaccante bosniaco, intervistato da “Inter TV” prima di conoscere i prossimi avversari, dice la sua sul possibile sorteggio interista in Champions League

VOGLIA DI EUROPA – Poco prima della presentazione di Joaquin Correa (vedi dichiarazione), l’Inter fa “presentare” a Edin Dzeko l’appuntamento con i sorteggi: «Essere in prima fascia è una cosa importante. Ho visto l’Inter negli ultimi anni in Champions League sicuramente che, con la qualità avuta, poteva passare il turno. Senza dubbio questo è uno dei nostri obiettivi quest’anno. Speriamo prima di tutto in un sorteggio importante (inteso come “favorevole”, ndr) per noi, ma non è mai facile in Champions League perché tutte le squadre sono forti. Spero anche io di giocare una buona Champions League, perché negli ultimi anni alla Roma non l’ho fatto…». Finora la speranza di Dzeko non sembra poi così esaudita, visto la prima squadra sorteggiata nel Gruppo D (segui l’appuntamento LIVE su Inter-News.it).