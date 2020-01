Dzeko: “Inter rimpianto? Non ci ho mai pensato! E’ prima meritatamente”

Dzeko l’estate scorsa è stato a un passo dall’Inter di Conte, che lo ha cercato a lungo. L’attaccante bosniaco alla fine è rimasto alla Roma e ai microfoni di “Sky Sport” giura di non aver alcun rimpianto per la scelta presa. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUN RIMPIANTO – Edin Dzeko è stato molto vicino all’Inter l’estate scorsa. Il bosniaco assicura di non aver alcun rimpianto: «Se guardando l’Inter prima in classifica ho qualche rimpianto? Non ci penso, non ci ho pensato. Sicuramente è una squadra che gioca bene in questo momento e sta lì con la Juventus meritatamente, lo abbiamo visto anche lunedì contro il Napoli. Sicuramente fino alla fine sarà una corsa importante che per il campionato italiano è una cosa buona».