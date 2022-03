Dzeko, Inter-Fiorentina per il riscatto: dimenticare sfida col Torino – TS

Edin Dzeko, che compie gli anni quest’oggi (vedi articolo) sarà uno dei protagonisti di Inter-Fiorentina. Il bosniaco è alla ricerca del riscatto dopo la prova incolore contro il Torino

RISCATTO – Edin Dzeko vuole dimenticare in fretta la sfida contro il Torino di domenica sera. Contro i granata, scrive Tuttosport, il bosniaco si è acceso solo nel finale di gara, servendo l’assist a Sanchez che ha fissato il punteggio su 1-1. Nella memoria, però, ci sono i due gol falliti dall’attaccante, che potevano dare un sapore diverso alla sfida per i nerazzurri. Inter-Fiorentina, in programma sabato, è l’occasione giusta per il riscatto: il bosniaco, che ha già segnato alla squadra viola nella gara d’andata, punta a ripetersi a San Siro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini